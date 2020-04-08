قرار جديد من كارتيرون في الزمالك

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول بنادي الزمالك رسالة تحذير لكافة لاعبي الفريق خلال فترة الحجر الصحي المنزلي بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وحذر المدرب الفرنسي لاعبي الزمالك من زيادة أوزانهم خلال فترة الحجر وأصدر تعليماته لجميع لاعبى الفريق بزيادة معدلات التدريب فى المنازل.

ووضع المدرب برنامجا تدريبيا مكثفا بالتنسيق مع جهازه المعاون لزيادة معدلات الحركة حتي لايفقد اللاعبين لجزء اللياقة البدنية ولعدم زيادة الوزن.





ويخشي كارتيرون من تأثر لاعبي الزمالك من الغياب عن التدريبات والابتعاد عن الحركة خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات قوية حال عودة النشاط الرياضي سواء في الدوري المحلي أو بدوري أبطال إفريقيا.