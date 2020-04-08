كارمن سليمان تروي نصيحة خالد النبوي لها

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نشر الفنانة كارمن سليمان مجموعة من الصور لها بإطلالات مختلفة وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام "



ظهرت"كارمن"في ثلاث صور الأولي كانت بالأبيض والأسود وإعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة ومكياج واضح يبرز جمال ونعومة ملامحها، أما باقي الصور فكانت ترتدي فستان أورنج رقيق يعطيها إطلالة تشع بالحيوية "



علقت"سليمان" علي الصور قائاك :"الفنان خالد النبوي حكي قصة حلوة قوي إن لو خيروك بين إنك تعمل اللي يريحك ولا تعمل اللي بتحبة وقال إنة كان بيعمل اللي بيحبة بس اكتشف إن ده مش ديماً مريح فقرر يعمل اللي يريحة إنتو تختاروا اللي بتحبوه ولا اللي يريحكوا"



يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "بصاتك"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وشاركها زوجها مصطفى جاد.