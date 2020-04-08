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البنك المركزي الفرنسي: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 6% خلال ثلاثة أشهر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن بنك فرنسا، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الفرنسي خسر ما يقرب من 6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مسجلاً أسوأ أداء منذ عام 1945.

وأشار البنك المركزي أيضًا في البيان، إلى أنه خلال الربع الأخير من عام 2019، انكمش الاقتصاد الفرنسي أيضًا بنسبة 0.1 في المائة، مما يعني أنه مع انخفاض 6 أشهر، فإن فرنسا في حالة ركود تقني، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

تناول وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير سابقًا الأزمة، مشيرًا إلى أن الوضع سيكون أسوأ مما كان عليه في عام 2009 (الذي أظهر تراجعًا بنسبة 2.2 في المائة)، في حين وعد وزير الإجراءات العامة والحسابات جيرالد دارمانين بعدم زيادة الضرائب في المستقبل القريب في محاولة ل مساعدة الشركات.

تم إغلاق فرنسا بالكامل منذ 17 مارس، في حين أدخلت باريس تدابير إضافية للحد من تفشي المرض.

تباطأ اقتصاد البلاد وسط الوباء العالمي الذي ضرب فرنسا أيضًا، حيث أصاب 73488 شخصًا وقتل 8.896، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. أثرت إجراءات الإغلاق الصارمة، التي أدخلتها عدة بلدان، على الاقتصاد، مما أدى إلى تراجع خطير في أسواق الأسهم وأثر على الصناعة.

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