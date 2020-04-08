الاشتباه بوجود إصابات بكورونا لعاملين على حاملة الطائرات شارل ديجول

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، الاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا لدى عدد من العاملين على حاملة الطائرات شارل ديجول، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، المدير العام للصحة الفرنسية، جيروم سالومون، أعلن أن الحصيلة الأخيرة لضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 10328 حالة وفاة منذ الأول من مارس، من بينها 3237 حالة في مرافق الإقامة للمسنين المعالين، مضيفًا أن "الزيادة المفرطة في معدل الوفيات تعاود الاستقرار"، وأن 82% من الوفيات لأشخاص تتجاوز أعمارهم 70 عامًا.

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.