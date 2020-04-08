خسائر فادحة تضرب الدوري الإنجليزي

تحدث الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز، عن خسائر بمليار جنيه إسترليني على الأقل حال عدم استكمال منافسات الموسم الحالي.





وتأتي تحذيرات ماسترز في وقت تعاني فيه بريطانيا بشكل عام والرياضة بشكل خاص وفي مقدمتها كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن ماسترز قوله اليوم الثلاثاء: "نواجه خسائر بمليار جنيه إسترليني على الأقل إذا فشلنا في استكمال موسم 2019-2020".





وأضاف: "خسائر أخرى تنتظرنا إذا ما زادت خطورة الجائحة في المستقبل".



