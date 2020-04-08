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سواريز يرحب بصفقتي برشلونة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:40 ص
سواريز
سواريز
وكالات

أعلن لويس سواريز مهاجم برشلونة ترحيبه بضم نيمار دا سيلفا نجم سان جيرمان، ولاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان للانضمام إلى قلعة كامب نو.

 

وقال سواريز في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من الصعب التحدث عن لاعبين جدد اليوم، في ظل ما يعاني منه العالم أجمع، وتوقف كل شيء لكن يمكنني أن أتحدث عنهما كلاعبين رائعين، الجميع يعرف نيمار، والتقدير الذي نكنه له في غرفة الملابس، هو لاعب لا جدال عليه، فلا يزال لديه الكثير ليقدمه، وسيكون مُرحبًّا به دائمًا".

 

وتابع: "أما لاوتارو فهو لاعب يتطور بسرعة كبيرة في إيطاليا، إنه مهاجم صريح لديه إمكانيات مذهلة تعكس مدى روعته".

 

وأكمل: "أشعر بالسعادة لأن النادي يريد ضم لاعبين يأتون للمساعدة ويحققون نفس الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وهو الفوز بكل شيء، ثم عندما يتعلق الأمر بالمنافسة الشريفة سنكون جاهزين للتحدي معًا".

 

وأكد سواريز أنه لا يعرف أي شيء عن ملف تجديد عقده مع برشلونة، والذي ينتهي في صيف 2021.

 

وأشار إلى أن ما يشغله حاليًا هو المستقبل وعودة الحياة لطبيعتها.

 

وقال سواريز: "لا، ما زلت لا أعرف أي شيء عن التجديد، لقد أوضحت من قبل وضعي التعاقدي، ولكن في هذه الأوقات ما يشغلني هو المستقبل، لأن الحالة التي يمر بها العالم تسيطر على تفكيرنا، خاصة كيفية عودة الأمور لطبيعتها".

 

وأتم: "لدي الآن عقد مع النادي ولا أفكر في أي شيء آخر غير استكماله، ثم سيأتي الوقت بالتأكيد للجلوس والتحدث لأن العلاقة جيدة دائمًا".

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نيمار نادي برشلونة سواريز برشلونة

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