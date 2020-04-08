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فنزويلا تتوقع تلقي دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية اليوم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو أنه يتوقع وصول دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وروسيا إلى فنزويلا في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

وقال "مادورو"، في خطاب متلفز بثه على "تويتر": "يوم الأربعاء، في 8 أبريل، ستصل شحنة من المساعدات الإنسانية الخاصة لفنزويلا إلى فنزويلا من منظمة الصحة الأمريكية جزء من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وروسيا"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وبحسب الرئيس، من المقرر أن تتلقى فنزويلا الإمدادات الطبية، ومعدات الحماية، والمراوح، وأجهزة تشخيص فيروس كورونا.

واضاف "مادورو": "أريد أن أشكر روسيا بشكل خاص على المساعدة التي تقدمها خلال الوباء".

أرسلت روسيا الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية، التي تضمنت معدات طبية، إلى فنزويلا في أواخر مارس.

وأكدت الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية حتى الآن 166 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك سبع وفيات و 65 حالة شفاء.

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