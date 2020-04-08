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محافظ القاهرة: الانتهاء من إزالة عشش عزبة الإخلاص لتطوير المنطقة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أجهزة محافظة القاهرة، انتهت من أعمال إزالة منطقة عزبة الإخلاص بالهايكستب بحى النزهة بقيادة اللواء خالد عقل، وتم نقل جميع سكانها لوحدات آمنة بمساكن النهضة بحى السلام، ضمن خطة محافظة القاهرة، لتطوير العشوائيات وفى إطار أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق الجارى تنفيذها.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن عزبة الإخلاص، كانت تضم ٧٥ عشة مبنية بطريقة عشوائية بدون ترخيص ومتعدية على حرم السكة الحديد، وصادر لها قرار إزالة لاستكمال خط المترو الذى سيربط العاصمة بمطار القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة تسيير بخطى سريعة بالعاصمة للانتهاء منها بنهاية العام الجارى، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن العاصمة شهدت خلال السنوات الماضية إقامة العديد من المشروعات على أرضها بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة لتطوير القاهرة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق الغير آمنة أو المناطق الآمنة والغير مخططة، والتي ساهمت بصورة كبيرة في القضاء على عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم .

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه يتابع يوميا مع نوابه ورؤساء الأحياء، حملات إزالة العقارات المخالفة، ويتم التنسيق بين كافة أجهزة التنفيذية بالعاصمة والجهات الأمنية لتنفيذ الإجراءات التي أقرتها القيادة السياسية على مدار الساعة؛  للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وفى هذا السياق تمكنت مديرية تموين القاهرة من ضبط سوبر ماركت شهير بشارع جمال عبد الناصر بحى السلام لحيازته ١٤٠٠ لفة قمر الدين سوري المنشئ مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات وزن ٤٠٠ جم للفة الواحدة وتم تحرير محضر ضد مديره والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية من ضبط 13473 علبة جبنة فيتا بمنفذ للمواد الغذائية بساحل غلال اثر النبي قسم شرطة مصر القديمة وتم تحرير محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد البيع والتوزيع عبوات خارج شروط الحفظ والتخزين وعدم احتفاظه بالمستندات الدالة علي الحيازة والمصدر مخالفًا أحكام القانون ٢٨١لسنة٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس ، وكذلك مخالفة القرار ٣٣٠ الخاص بالمستندات وتحديد الأرباح وتم التحفظ علي الكمية محل المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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