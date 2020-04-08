Advertisements

تسجيل القوى العامله الغير منتظمه | مواصلة تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منحة استثنائية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:48 ص
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
تسجيل القوى العامله الغير منتظمه | يواصل موقع وزارة القوى العاملة، تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وحذرت الوزارة جميع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم  بإرسال بياناته على خدمة الواتساب.

وحول كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.

- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- اختيار اضغط هنا للتسجيل.

- املئ بيانات الاستمارة.

- اضغط  علي ارسال.

كان وزير القوى العاملة قد أكد في تصريحات سابقة، أنه يجري حاليًا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجيل أولًا بأول، تمهيدًا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التي لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة  الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة القوي العاملة، أنه بداية من اليوم الثلاثاء، ستبدأ في تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددها بنحو 900 ألف عامل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة عمالة غير المنتظمة تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة تسجيل بيانات تسجيل القوى العامله الغير منتظمه القوى العاملة الفيروس كورونا ازمه كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 11 ساعة

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 8 ساعات

عودة التقلبات.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم الأربعاء

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وزير المالية: "فلوس العمالة غير المنتظمة جاهزة على الصرف"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 15 ساعة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ يومين

شريف إكرامي يرفض الزمالك

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

طريقة التسجيل ضمن العمالة غير المنتظمة لصرف 500 جنيه من الحكومة

وزير القوى العاملة: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم

للوقاية من كورونا.. القوى العاملة تسلم مديرياتها وسائل التطهير والتعقيم

كيف تحصل على منحة الـ"500 جنيه" من القوى العاملة (صور)

أبرز المعلومات وطريقة التسجيل.. كيف يحصل عمال اليومية على منحة "كورونا"؟

القوى العاملة: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 ص

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

05:50 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

02:22 ص

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

02:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر