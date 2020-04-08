تسجيل القوى العامله الغير منتظمه | مواصلة تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منحة استثنائية

تسجيل القوى العامله الغير منتظمه | يواصل موقع وزارة القوى العاملة، تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وشدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.





وحذرت الوزارة جميع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة الواتساب.





وحول كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:





- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.





- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.





- اختيار اضغط هنا للتسجيل.





- املئ بيانات الاستمارة.





- اضغط علي ارسال.





كان وزير القوى العاملة قد أكد في تصريحات سابقة، أنه يجري حاليًا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجيل أولًا بأول، تمهيدًا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التي لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



