Advertisements

تصوير حلقة من مسلسل All Rise الأميركي عن بعد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر

ستصور حلقة من مسلسل All Rise لمحطة CBS التلفزيونية، مكرسة لنشاط القضاء في ظل انتشار فيروس كورونا، عن بعد مع بقاء كل ممثل في منزله.

وسيستخدم منتجو المسلسل مجموعة من الوسائل المتاحة للتصوير عن بعد من دون تجهيزات محترفة، مثل تطبيق FaceTime وZoom.

ومع الانتهاء من تصوير مشاهد كل ممثل، سيستخدم القيمون على المسلسل مؤثرات خاصة لتغيير الديكور وإضافة ما يريدون عليه.

وستنجز الحلقة، التي ستبث في 4 أيار، مع احترام كامل لإجراءات العزل المعمول بها راهناً في كاليفورنيا ولوس أنجليس حيث تجري أحداث المسلسل.

أخبار تهمك

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عودة التقلبات.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم الأربعاء

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ يومين

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 11 ساعة

شريف إكرامي يرفض الزمالك

منذ ساعة و نصف

وزير المالية: "فلوس العمالة غير المنتظمة جاهزة على الصرف"

منذ حوالي 5 ساعات

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 ص

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

05:50 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

02:22 ص

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

02:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر