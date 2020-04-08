وفاة 14 من عمال النقل في لندن بسبب كورونا

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نقلت شبكة "سي إن إن" الاخبارية عن عمدة لندن صادق خان قوله إنه لقي 14 من عمال النقل في لندن حتفهم بسبب الفيروس الجديد.



قال خان لـ Sky News، إن تسعة من العمال سائقي حافلات، وثلاثة منهم يعملون في شركة النقل في لندن (TfL) التي تدير النقل في المدينة، وواحد بمترو الأنفاق، وواحد لمورد TfL.



وأشاد خان بأولئك الذين لقوا حتفهم، قائلًا إن عمال النقل مهمون للجهد الجماعي لمكافحة الفيروس لأنهم يساعدون العمال الأساسيين على التنقل عبر المدينة.



وأضاف "إننا نقوم بعدد من الأشياء للتأكد من سلامة وسائل النقل العام قدر الإمكان"، موضحًا أن ذلك يشمل "التنظيف المكثف" للحافلات والقطارات.

