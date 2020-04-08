كارتيرون يفاجئ للاعبى الزمالك بهذا القرار

قام المدير الفنى لنادى الزمالك، باتريس كارتيرون بتحذير شديد اللهجة للاعبى الفريق من زيادة الوزن خلال فترة الحجر الداخل المنزل، بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم.









ووضع المدرب الفرنسي برنامج وتعليماته خاصة لكل لاعبى الزمالك بزيادة معدلات التدريب فى المنازل وذلك لعدم أوزانهم خلال فترة الحجر المنزلي.









وسيتضمن هذا البرنامج تدريبات جديدة يتم فيها زيادة معدلات الحركة للاعبين تدريجيا عن البرنامج والتعليمات التى أصدرها باتريس كارتيرون للاعبي الفريق فى بداية فترة توقف النشاط.