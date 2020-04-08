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بعد عرض الزمالك.. حسام عاشور يحسم مستقبله

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
حسم حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي مستقبله في المرحلة القادمة بعد الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم.

وكان النادي الأهلي قد رفض في الايام الماضية فكرة تمديد عقد حسام عاشور بعد نهاية عقده وطرحت الادارة على اللاعب الاعتزال في نظير عدة امتيازات آخري.

ورد حسام عاشور على اعتزاله فى تصريحات تليفيزيونية قائلا: حتي الآن لم اتخذ القرار النهائي ولكني حتي الموسم الماضي كنت لاعبا اساسيا في الفريق فكيف اعتزل الآن.

واضاف: أدرس العروض الحالية لانه لاتوجد نية في الاعتزال وكنت سأوقع للأهلي على بياض في حال التجديد.

وعن الانضمام للزمالك بعد تردد انباء عن عرض احد الوكلاء اسمه على الفريق الأبيض فقال: لن أزايد على المكان الذى أتواجد فيه.

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