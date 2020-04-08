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الجيزة تعلن فرض "الحجر الصحي" على المعتمدية لمدة أسبوعين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:00 ص
حجر صحي بالمعتمدية
حجر صحي بالمعتمدية
قامت محافظة الجيزة، بالإعلان عن فرض الحجر الصحي على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة، اعتبارًا من أمس الثلاثاء ولمدة أسبوعين، وذلك بناًء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة حفاظًا على أهالي القرية.

وأكدت محافظة الجيزة في بيان اليوم، اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، وتشمل توصيل الأدوية إلى المنازل لأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك ألبان الأطفال، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، وتوفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديريات التموين والتضامن والجمعيات الأهلية بتوفير كافة السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة، وتوفير منافذ من سيارات شباب الخريجين واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.

وسوف تعمل المحافظة وكافة أجهزتها على توفير أي متطلبات أخرى للقرية، بما يلبي أي احتياجات للمواطنين فورًا، وكلف المحافظ كل من مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية.

وبدأت المحافظة نشر سيارات تحمل مكبرات الصوت تجوب شوارع القرية لنشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية حتى الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية.

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كرداسة حجر صحي بالمعتمدية حجر صحي تطهير الشوارع المعتمدية الجيزة

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