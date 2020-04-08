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تفاصيل مداهمة شقة بالحوامدية عُثر بداخلها على مليون سرنجة و5 أطنان قطن

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:07 ص
المضبوطات
المضبوطات
داخل شقة مكونة من طابقين "الأول والبدروم"، ومقامة على مساحة 150 مترا، بالقرب من موقف السيارات، عُثر ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية على مليون سرنجة، و11 ألف قفاز طبي، و5 آلاف كيلو قطن طبي"، إذ تبين أنها مستأجرة لـ "حاصل على بكالوريوس تجارة"، لاحتكاره مستلزمات طبية، مستغلًا عدوى انتشار فيروس الكورونا، وبيعها بأسعار زاهدة، ومحققًا من ذلك أرباحًا طائلة، وتمكنت القوات من اقتياده إلى قسم شرطة الحوامدية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، ومعاونه النقيب عبد العزيز فرحات مفادها قيام "وائل.ج.أ"، 43 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم زاوية دهشور، بمركز البدرشين، باستئجار شقة بجوار موقف الحوامدية، متخذها مكانا لتخزين المستلزمات الطبية، بقصد رفع سعرها وبيعها بأسعار زاهدة مستغلًا الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس الكورونا.

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وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بمداهمة الشقة المشار إليها، والقبض على مستأجرها، ومصادرة ما بداخلها، وأعدت القوات مأمورية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقيب عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر، ومداهمة الشقة المشار إليه، وعُثر بداخلها على مليون و100 ألف سرنجة، 11 ألف قفاز طبي، 150 كمامة طبية، 3700 جهاز قسطرة بول، 135 جهاز تنفس صناعي، 4 آلاف جهاز ماسك بخار، للتنفس الصناعي، 10 آلاف وصلة وريد " كانولا"، 4900 كيس قطن زنة الواحد كيلو جرام.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وأحاله اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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