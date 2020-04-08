ماني يتحدث عن ضياع حلم ليفربول

أبدى السنغالي الدولي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي تفهمه للموقف الحالي، إذا صدر قرار بإلغاء الموسم الحالي وعدم تتويج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتم إيقاف بطولة الدوري الإنجليزي منذ شهر مارس الماضي، على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد.





وكان ليفربول على صدارة جدول ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 29 جولة، حيث كان الفريق بحاجة لست نقاط لللتويج رسمياً باللقب الغائب.





وقال ماني لشبكة talkSPORT : " أحب كرة القدم، أسعى للفوز بالمباريات على أرضية الملعب، كما أسعى للتويج بالألقاب، لكنني سأكون متفهماً لما سيحدث ".





وأضاف عن احتمالية عدم تتويج ليفربول باللقب: " سيكون شيئاً صعباً على ليفربول، كما سيكون أصعب على جماهير الفريق المقدرة بالملايين".





وواصل: "بعض الناس فقدوا ذويهم بسبب تلك الأزمة، وهذا ما عقد الموقف الآن".





وأتم: " بالنسبة لي، هذا حلم، أتمنى التتويج بلقب الدوري في هذا العام، ولكن في حال عدم حدوث ذلك، سنأمل على تحقيق اللقب الموسم القادم".



