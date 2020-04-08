Advertisements

ماني يتحدث عن ضياع حلم ليفربول

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
أبدى السنغالي الدولي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي تفهمه للموقف الحالي، إذا صدر قرار بإلغاء الموسم الحالي وعدم تتويج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم إيقاف بطولة الدوري الإنجليزي منذ شهر مارس الماضي، على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد.

وكان ليفربول على صدارة جدول ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 29 جولة، حيث كان الفريق بحاجة لست نقاط لللتويج رسمياً باللقب الغائب.

وقال ماني لشبكة talkSPORT : " أحب كرة القدم، أسعى للفوز بالمباريات على أرضية الملعب، كما أسعى للتويج بالألقاب، لكنني سأكون متفهماً لما سيحدث ".

وأضاف عن احتمالية عدم تتويج ليفربول باللقب: " سيكون شيئاً صعباً على ليفربول، كما سيكون أصعب على جماهير الفريق المقدرة بالملايين".

وواصل: "بعض الناس فقدوا ذويهم بسبب تلك الأزمة، وهذا ما عقد الموقف الآن".

وأتم: " بالنسبة لي، هذا حلم، أتمنى التتويج بلقب الدوري في هذا العام، ولكن في حال عدم حدوث ذلك، سنأمل على تحقيق اللقب الموسم القادم".

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ يومين

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 8 ساعات

عودة التقلبات.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم الأربعاء

منذ ساعتين

شريف إكرامي يرفض الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 11 ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ ساعتين

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 15 ساعة

وزير المالية: "فلوس العمالة غير المنتظمة جاهزة على الصرف"

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 ص

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

05:50 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

02:22 ص

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

02:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر