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ريال مدريد يرفض رحيل مدافعه لمانشستر سيتي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:09 ص
فاران
فاران
وكالات

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني فكرة رحيل رافاييل فاران مدافع الفريق المهدد بالرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

وكشفت صحيفة مانشستر إيفينينج الإنجليزية عن أن ريال مدريد أعلن أن رافاييل فاران ليس للبيع وحال أصر بيب جوارديولا مدرب السيتي على ضمه فسيكون فعليه دفع 500 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

 

وأوضحت أن زيدان أقنع فاران في بالبقاء ولا يبدو أن المدافع الفرنسي يُفكر في ذلك حاليًا، حيث يرتبط بعقد حتى صيف 2022.

 

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