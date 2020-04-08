"بتبلغ عني الشرطة".. تفاصيل مثيرة عن مذبحة "عز الضهر" ببولاق

الحكاية بدأت بمشادة كلامية وقعت بين 3 أشخاص لمعاتبة أحدهم للآخر على الإرشاد عنه للشرطة، وتطورت الأمر بينهما إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحدهم عيار ناري، أسقطه قتيلا، ولدي محاولتهما الهرب، سمع أشقاء الضحية صوت طلقات النار، ولدي توجهم لمعرفه الأمر، تمكن أحد الجناة من الهرب، وتمكنوا من ملاحقة الآخر، وقتله بالأسلحة البيضاء.. " قتلوه زي الدبيحة" على حد قول أحد شهود العيان على الجريمة.





وكشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات مشاجرة نشبت في، منطقة كفر طهرمس التابعة لحي بولاق الدكرور، غرب الجيزة.





ورصدت المتابعة الأمنية، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك فيديو وصورا لمشاجرة بين الأهالي بشارع الملكة بفيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تحت عنوان " تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه"، وباجراء الفحص تبين أن مشاجرة نشب بين طرف أول " صاحب محل هواتف " محمود.ح " وشقيقه شعبان صاحب محل وأثنين آخرين، وطرف ثاني 3 عاطلين لهم معلومات جنائية.





وكشفت تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بأن سبب المشاجرة يعود لخلافات سابقة بين مالك محل البقالة وأحد العاطلين من أفراد الطرف الثاني، والذي أطلق عيار ناري من فرد خرطوش أودي بحياة مالك محل "شعبان " من أفراد الطرف الأول، وبعد علم أقارب الطرف الاول المجني عليه بالواقعة، توجهوا إلى المتهم وقاموا بقتله باستخدام سلاح أبيض انتقاما منه.





وعلى الفور انتقل ضباط البحث الجنائي بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وامكن ضبط طرفي المشاجرة ونقل الجثث إلى المستشفى ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة، وضبط الأسلحة المستخدمة في المشاجرة.





وبمواجهته أطراف الواقعة اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بما أسفر عن الضبط، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلبت التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة.



