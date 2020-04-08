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فيروس كورونا يطيح بوزير أمريكي من منصبه

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:50 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

استقال السيد توماس مودلي وزير البحرية الأمريكية بالإنابة، من منصبه على خلفية إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد-19) على متن حاملة الطائرات "يو أس أس روزفلت"، بحسب ما ذكرت قناة الحرة، اليوم الأربعاء.

 

وقال مودلي، عبر حسابه على موقع تويتر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على تولي نائب قائد سلاح البر جيم ماكفيرسون كوزير للبحرية بالإنابة.

 

وقد أقال مودلي، قائد الحاملة القبطان بريت كروزير، بعدما تم تسريب رسالته للإعلام واصفا" الوضع الرهيب" للسفينة الموبوءة بالفيروس.

 

ويذكر أن قائد الحاملة القبطان بريت كروزير، ادعى في رسالته عدم إيلاء الاهتمام الكافي لها من وزارة الدفاع، طالبا المساعدة الفورية لعزل أفراد طاقمه.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

 

 

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