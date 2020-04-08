الأرصاد تُحذر من تخفيف الملابس: "فترة تقلبات جوية"

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من التقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أننا شهدنا ارتفاع في درجات الحرارة في بداية الأسبوع ووصلت درجة الحرارة على القاهرة السبت الماضي لـ 35 درجة مئوية وكان هذا أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أننا نشهد طقس لطيف في أثناء النهار وشديد البرودة ليلًا، ودرجات الحرارة أقل من المعدل بنحو درجتين لـ 3 درجات، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية وهذا سوف يستمر حتى الجمعة المقبلة.



وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة لكونها متقلبة جدًا في درجات الحرارة، مناشدة بتخفيف الملابس تدريجيًا حتى يوم 20 إبريل، منوهة بأن فصل الربيع معروف أنه فصل رياح الخماسين والعواصف الترابية، ومن المتوقع حدوث عواصف ترابية أخرى خلال الفترة المقبلة.



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، النشرة الجوية لـ حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 8 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات مصر.



وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:



القاهرة الكبرى



يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



الوجه البحري



يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية



يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء



يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر



يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



شمال الصعيد



يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.



جنوب الصعيد



يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة.



وكانت أكدت الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء يميل الطقس للحرارة على جنوب الصعيد، ويشهد الطقس ليلا انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نسبيا.



وكشفت الأرصاد الجوية عن رياح نشطة على شمال وجنوب الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك أمطار على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، كالتالي:



القاهرة العظمي 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمي 20 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمي 18 درجة والصغرى 10 درجه، وسوهاج العظمي 28 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمي 29 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمي 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمي 23 درجة والصغرى 09 درجات.



وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

