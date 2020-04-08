الهند تسجل 32 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الأربعاء، تسجيل 32 وفاة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.





وكانت هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، قد صممت غرفة تطهير لكامل الجسم وقناع خاص لحماية الوجه لمحترفي الرعاية الصحية في البلاد الذين يحاربون فيروس كورونا.

وقال مسؤولون في الهند، إن الغرفة التي طورتها هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، تسمى PSE هي نظام محمول، وأنه تم تجهيز الممشى من خلال حاوية تطهير وموزع صابون، من أجل تطهير العاملين الصحيين، شخص واحد في كل مرة، وفقًا لوكالة سبوتنيك.





ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.