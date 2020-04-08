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أوقية الذهب تتراجع تزامنا مع ارتفاع الدولار

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
مع ارتفاع سعر الدولار والاتجاه إلى جنى الارباج وانحسار معدلات الطلب العالمية على المعدن الاصفر خلال الوقت الحالي، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1646.26 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد الصعود إلى أعلى مستوى منذ العاشر من مارس أمس الثلاثاء عند 1671.40 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1685.70 دولار للأوقية.

وصعد الدولار 0.1 بالمئة أمام عملات رئيسية، مما تسبب في ارتفاع تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. وكان الدولار قد تكبد أمس الثلاثاء أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2197.09 دولار للأوقية، بينما جنى البلاتين 0.7 بالمئة ليصل إلى 739.02 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.05 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

 

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