سواريز يكشف موقفه من التعاقد مع نيمار ويوجه رسالة لجماهير برشلونة

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تحدث اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني على إمكانية تعاقد الفريق مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وقال سواريز في تصريحات حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" : "نيمار لاعب لا جدال فيه ولديه الكثير ليقدمه، وسيكون موضع ترحيب دائماً في غُرفة الملابس".



وحرص لويس سواريز على توجيه رسالة إلى جماهير برشلونة قائلا : "‏اتبعوا تعليمات السلطات وابقوا في المنزل، وعلى مستوى كرة القدم كونوا واثقين بهذه المجموعة، وإذا تم استئناف الموسم سيكون هدفنا الفوز بالدوري والأبطال".



يذكر أن النشاط الرياضي قد توقف في العالم خلال الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.