فولكس فاجن تخطط لإعادة تشغيل مصنعها في إسبانيا جزئيًا

أعلن المتحدث باسم شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، أمس الثلاثاء، إن الشركة تأمل في إعادة فتح مصنعها جزئيا في منطقة نافارا الإسبانية، يوم 20 أبريل بعد إغلاقها في منتصف مارس بسبب تفشي الفيروس التاجي، وفقًا لوكالة رويترز.





وأضاف المتحدث أنه يجب إعادة فتح المصنع في شمال إسبانيا مع تشغيل أحد نوباته اليومية الثلاثة خلال أربعة أيام في الأسبوع الأول، والهدف هو تمديده إلى نوبتين في الأسبوع التالي، اعتمادًا على مدى جودة عمل سلسلة التوريد.



