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فولكس فاجن تخطط لإعادة تشغيل مصنعها في إسبانيا جزئيًا
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:18 ص
أعلن المتحدث باسم شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، أمس الثلاثاء، إن الشركة تأمل في إعادة فتح مصنعها جزئيا في منطقة نافارا الإسبانية، يوم 20 أبريل بعد إغلاقها في منتصف مارس بسبب تفشي الفيروس التاجي، وفقًا لوكالة رويترز.
وأضاف المتحدث أنه يجب إعادة فتح المصنع في شمال إسبانيا مع تشغيل أحد نوباته اليومية الثلاثة خلال أربعة أيام في الأسبوع الأول، والهدف هو تمديده إلى نوبتين في الأسبوع التالي، اعتمادًا على مدى جودة عمل سلسلة التوريد.
وأوضح، أن جميع العمال سيرتدون أقنعة وقفازات، مع تعقيم المصنع باستمرار، حيث يعمل بالمصنع حوالي 4800 عامل وينتج طرازات بولو وتي كروس.
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