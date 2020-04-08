نجلاء بدر تتصدر بوستر مسلسل "الفتوة"

Advertisements

تصدرت الفنانة نجلاء بدر، البوستر الاول لمسلسل "الفتوة" الذي تشارك به خلال الموسم الرمضاني، وشاركت جمهورها بالبوستر، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت نجلاء، على البوستر قائلة:"الحمد لله مسلسل الفتوة رمضان بإذن الله انتاج شركة سينرجي اخراج حسين المنباوي تاليف هاني سرحان للفنان ياسر جلال،احمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، انعام سالوسه، احمد خليل، احمد خالد صالح، هنادي مهنى تصوير البوستر شريف مختار يارب يا كريم".



يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر، مسلسل "شبر مية"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان أحمد السعدني ومحمد جمعه وندى موسى.