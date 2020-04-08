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إندونيسيا تسجل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت السلطات الصحية في إندونيسيا، أنها سجلت 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 2956، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا، في وقت سابق تشجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد 2738.

 

والجدير بالذكر أن فيروس كورونا، انتشر بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

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