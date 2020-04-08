مؤشر سوق الأسهم السعودية يعود للهبوط مع بداية تعاملات اليوم





سوق الأسهم السعودية





إستهل سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.58% خاسرا 40.22 نقطة ليصل إلى مستوى 6946.18 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.71% خاسرا 44.68 نقطة ليصل إلى مستوى 6234.22 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق السعودية بمستهل التعاملات، 73.8 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفع 63 سهما، فيما تراجع 114 سهما ،









وتراجع 15 قطاعا بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.42%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.18%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.68%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.40%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.74%.

وجاء سهم "تشب"، على رأس القائمة الخضراء بسوق الأسهم السعودية ، بنسبة نمو 8.06%، ثم سهم حلوانى إخوان بنسبة 7.95%، ثم سهم صادرات بنسبة 7.92%، فيما جاء سهم "التعاونية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.87%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 3.29%، ثم سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 2.98%