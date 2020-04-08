نور اللبنانية سعيدة بمشاركة محمد رمضان في "البرنس"





ونشرت نور، البرومو الخاص بالمسلسل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة:"سعيدة جداً بمشاركتي في مسلسل البرنس وأول تعامل مع النجم محمد رمضان وتانى تعاون بينى وبين المخرج المتميز محمد سامى، متحمسة أوى لشخصية "علا" لأنه دور جديد عليا ومختلف جداً. قريباً في رمضان 2020 على قناة dmc".





"البرنس" بطولة وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب.

أعربت النجمة اللبنانية نور عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي والذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2020.