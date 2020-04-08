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مؤسس تويتر يتبرع بأكثر من ربع ثروته لمكافحة فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:03 ص
جاك دورسي
جاك دورسي
أعلن جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لكل من منصة تويتر - Twitter ومنصة المدفوعات الرقمية سكوير - Square، أمس الثلاثاء، إنه سيتبرع بقيمة مليار دولار، لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار دورسي، إلى أنّ المبلغ المتبرّع به سيكون على شكل أسهم يملكها في شركة "سكوير" وسيحوّل إلى مؤسسة Start Small LLC الخيرية التابعة له.

وكشف دورسي في تغريده له على تويتر، أن هذا المبلغ يعادل حوالي 28 في المائة من صافي ثروته الحالية، التي تقدر بحوالي 3.6 مليار دولار، ويمثل هذا الإعلان أهم جهد خيري من المدير التنفيذي للتكنولوجيا البالغ من العمر 43 عامًا في حياته المهنية.

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كوفيد-19 سكوير جاك دورسي تويتر الفيروس كورونا twitter Square

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