خطة سان جيرمان لمنع ريال مدريد من كيليان مبابي

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للاحتفاظ بلاعبه كيليان مبابي ومنع انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشف موقع "le10sport" الفرنسي عن أن باريس سان جيرمان يرغب في إبقاء مبابي بملعب حديقة الأمراء حتى صيف 2025.

وأشار إلى أن الأهم من كل ذلك هو الراتب، وما سيتقاضاه كيليان مبابي كل موسم، لذلك يفكر سان جيرمان في مضاعفة الراتب الحالي لنجمه الشاب للضغط عليه من أجل إقناعه بالتجديد حيث يتقاضى حاليًا ما يقرب من 20 مليون يورو سنويًا.