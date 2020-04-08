Advertisements

خالد أنور يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته بمسلسل "دهب عيرة"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد
يواصل الفنان خالد أنور ، تصوير مشاهده بمسلسل "دهب عيرة" والذي يشارك به خلال السباق الرمضاني المقبل لعام 2020 .

وقال خالد ، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يجسد شخصية تدعي هشام وهو الابن الوحيد للفنانة يسرا ضمن أحداث المسلسل، وتتطور الأحداث إلي أن يدخل في دوامة اﻹدمان .

وتابع قوله أن قصة مسلسل "دهب عيرة" هو دراما عائلية أحداثه تدور حول العيلة المصرية المترابطة وما يحصرها من مشاكل اجتماعية ونفسية ومادية ومناقشة هذه المشاكل بشكل مختلف.

وأضاف أن مسلسل "دهب عيرة" مفاجأة رمضان هذا العام وسوف يكون من الأعمال العظيمة التي تلاقي استحسان الجمهور، معبرًا عن أمله في أن ينال إعجاب الجميع. 

وأشار أن كواليس العمل ممتعة وسعيدة وجميع فريق العمل متحابين ويبذلون أقصي جهد لتقديم محتوي بشكل احترافي وجيد .

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لفجر الفنى السباق الرمضاني المقبل ألفجر

أخبار تهمك

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بطلب من فايلر.. أجنبي يخلف رمضان صبحي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لحسم تجديد حظر التجول

منذ 36 دقيقة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار.. الفيفا ينصف الأهلي في أزمة رمضان صبحى

منذ أقل من ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

وزير المالية: "فلوس العمالة غير المنتظمة جاهزة على الصرف"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 15 ساعة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

08:24 ص

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لحسم تجديد حظر التجول

11:03 ص

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

05:50 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر