خالد أنور يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته بمسلسل "دهب عيرة"

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يواصل الفنان خالد أنور ، تصوير مشاهده بمسلسل "دهب عيرة" والذي يشارك به خلال السباق الرمضاني المقبل لعام 2020 .



وقال خالد ، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يجسد شخصية تدعي هشام وهو الابن الوحيد للفنانة يسرا ضمن أحداث المسلسل، وتتطور الأحداث إلي أن يدخل في دوامة اﻹدمان .



وتابع قوله أن قصة مسلسل "دهب عيرة" هو دراما عائلية أحداثه تدور حول العيلة المصرية المترابطة وما يحصرها من مشاكل اجتماعية ونفسية ومادية ومناقشة هذه المشاكل بشكل مختلف.



وأضاف أن مسلسل "دهب عيرة" مفاجأة رمضان هذا العام وسوف يكون من الأعمال العظيمة التي تلاقي استحسان الجمهور، معبرًا عن أمله في أن ينال إعجاب الجميع.



وأشار أن كواليس العمل ممتعة وسعيدة وجميع فريق العمل متحابين ويبذلون أقصي جهد لتقديم محتوي بشكل احترافي وجيد .



مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.

