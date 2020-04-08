وليد أزارو يلمح لعودته إلى الأهلي

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نشر المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري، صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بقميص القلعة الحمراء.



وكانت تقارير صحفية مغربية، أكدت أن وليد أزارو أصبح خارج حسابات المارد الأحمر خلال المرحلة المقبلة ويسعى الأهلى لتسويقه بعد العروض التى تلقاها اللاعب مؤخرا.



وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية إن وليد أزارو لن يستمر فى صفوف الأهلى بعدما أخطر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى، لجنة التخطيط، بخروج اللاعب من حساباته وطلب رحيله في نهاية الموسم.