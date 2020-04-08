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آخر قرارات وزير التعليم.. 5 تعليمات وتحذيرات من طارق شوقي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:15 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أحمد القاسم
آخر قرارات وزير التربية والتعليم ، جملة تصدرت محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عدة تعليمات وتحذيرات اهتم المصريون بالبحث عنها والاطلاع عليها.

امتحانات أولى وثانية ثانوي في موعدها

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها المعلنة في شهر مايو ولن تستبدل بأبحاث.

توجيه مهم للرأي العام
 
وفي رسالة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال وزير التربية والتعليم: "لا تستمعوا لمحاولات إفشال النظام من المغرضين".

المحرضين والامتحانات 

وعن محرضين الطلبة بعدم خوض الامتحانات خاصة المعلمين والموظفين بالوزارة وجه "شوقي" تحذيرا خطيرا عندما قرر فصل أي موظف في وزارة التربية والتعليم إذا ثبت عليه تهمة التحريض وسوف يحاسب قانونيا وجنائيًا.

وتابع، سوف تعقد الوزارة امتحانات الترم الثاني إلكترونيًا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم ولن تستبدلها بأبحاث لهذه السنوات الهامة.

الممتنعين والراسبين بالامتحانات

واستطرد، الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الإلكتروني سوف يدخل "دور ثاني" في شهر سبتمبر إلكترونيًا ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا باجتيازه، وكذلك الطالب الممتنع عن دخول الامتحان والراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.


كيفية إجراء مشروع البحث

وأعلن الوزير تفاصيل المشروع البحثي لطلاب النقل حيث يتم تنفيذ المشروع البحثي بشكل فردي أو جماعي على ألا تزيد المجموعة عن 5 طلاب، بالاستعانة ببنك المعرفة المصري، وتقديمه إما إلكترونيا من خلال منصة ادمودو الخاصة بالتواصل أو من خلال المكتبة الرقمية ذاكر أو ورقيا إلى المدرسة حيث يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بمهمة إتاحته على المنصة الإلكترونية.

وبالنسبة للمدارس الخاصة والدولية، يمكنهم استخدام المنصات الإلكترونية الخاصة بهم.

وشددت الوزارة على إنها تقوم بإتاحة قائمة المشروعات وكذا معايير التصميم والتقييم، لكل صف دراسي من خلال المنصة الإلكترونية والموقع الإلكتروني بدءا من الخميس 9 أبريل، مشددة على ضرورة أن ينتهي الطالب من أداء المشروع ورفعه من خلال المنصة الإلكترونية أو تسليمه ورقيا للمدرسة ليقوم الأخصائي التكنولوجي بالمدرسة بتولي مسئولية رفعه على المنصة في موعد أقصاه الخميس 14 مايو  المقبل.

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