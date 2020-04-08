محمد إمام يفاجئ جمهورة بصورة من طفولته

Advertisements

شارك الفنان محمد امام، جمهوره بصورة جديدة له من طفولته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة برفقة والدته.



وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"امي أول حب أول فرحه أول امان أول تشجيع هي أول كل حاجة والسبب في اي حاجة حلوه هي الحياة نفسها كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها".



وأضاف:"عيد ميلادها كان امبارح وجمهوري حبيبي دلعها جامد فا كلمتني قالتلي انا عاوزة اشكرهم كلهم جدًا فا قلت فرصة اقولها انا اللي بشكرها على كل حاجة يلا دلعوها بقى".



يذكر أن آخر أعمال محمد امام، فيلم "لص بغداد"، وتدور أحداثة في إطار اكشن، وشارك في بطولته أمينة خليل وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب.