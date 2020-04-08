Advertisements

محمد إمام يفاجئ جمهورة بصورة من طفولته

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان محمد امام، جمهوره بصورة جديدة له من طفولته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة برفقة والدته.

وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"امي أول حب أول فرحه أول امان أول تشجيع هي أول كل حاجة والسبب في اي حاجة حلوه هي الحياة نفسها كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها".

وأضاف:"عيد ميلادها كان امبارح وجمهوري حبيبي دلعها جامد فا كلمتني قالتلي انا عاوزة اشكرهم كلهم جدًا فا قلت فرصة اقولها انا اللي بشكرها على كل حاجة يلا دلعوها بقى".

يذكر أن آخر أعمال محمد امام، فيلم "لص بغداد"، وتدور أحداثة في إطار اكشن، وشارك في بطولته أمينة خليل وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 12 ساعة

وزير المالية: "فلوس العمالة غير المنتظمة جاهزة على الصرف"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 9 ساعات

بطلب من فايلر.. أجنبي يخلف رمضان صبحي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لحسم تجديد حظر التجول

منذ 37 دقيقة

خبر سار.. الفيفا ينصف الأهلي في أزمة رمضان صبحى

منذ أقل من ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 15 ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 17 ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ ساعة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر يوجه رسالة لمروجي الشائعات حول حالته الصحية

محمد إمام عن لص بغداد: "هنعمل أكشن متعملش قبل كدة في مصر"

محمد إمام مداعبا زوجته وابنته: بقالي ساعة وربع قاعد في العربية مستنيهم!

محمد إمام يشيد بأبطال لص بغداد

محمد عبدالرحمن يودع مسرح مصر بكلمات مؤثرة

شاهد.. رسالة خطيبة محمد الشرنوبي لعائلتها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

08:24 ص

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لحسم تجديد حظر التجول

11:03 ص

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

05:50 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر