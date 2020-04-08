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وزير الإسكان: انتهاء أعمال المرافق لعمارات وأراضي الإسكان الاجتماعى

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال ترفيق عمارات الإسكان الاجتماعى، وكذا ترفيق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والأكثر تميزاً مسلسلات (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6) بجانب أراضي بيت الوطن، بمدينة العبور الجديدة.


وأضاف المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم البدء في أعمال الطبقة  الأسفلتية للطرق بالمناطق التي تم الانتهاء من مرافق (التليفونات – الغاز – الكهرباء) بها بعمارات الإسكان الاجتماعي.


وذكر رئيس الجهاز أنه تم التنبيه، خلال جولة بمواقع العمل، على كافة الشركات المنفذة للمشروعات  بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتوفير ما يلزم للحفاظ على العمالة بالموقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة دفع حركة العمل مع أخذ الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل مواقع العمل، وإنتظام حركة العمل في مختلف قطاعات التنفيذ بالمدن الجديدة.


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