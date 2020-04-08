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رئيس جهاز الشروق: إزالة دور سطح مخالف بالمنطقة التاسعة بالمدينة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ قرار إزالة  لدور سطح مخالف وإيقاف التعامل على قطعة أرض بالمجاورة الثالثة المنطقة التاسعة عمارات بالمدينة، وذلك للشروع فى تنفيذ نسب بنائية زائدة بالمخالفة للتراخيص الصادرة للقطعة، بغرض إنشاء دور سكنى.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه فور رصد المخالفة تم إزالتها فى مهدها منذ بداية الشدة الخشبية، ولكن مالك القطعة أعاد البناء واستمر فى المخالفة، رغم إعلانه بإزالة المخالفة بشتى الصور، وذلك بالتوازى مع إصدار القرارات الخاصة بإيقاف الأعمال وتحرير محضر للمخالفة، وغير ذلك من إجراءات حتى تمكنت اللجنة من الإزالة.


وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن اللجنة المشتركة بين جهاز المدينة وقسم شرطة التعمير، تمكنت من تنفيذ الإزالة الكاملة للدور المخالف بسطح العقار، مشدداً على رؤساء الأحياء بضرورة المرور الدورى والمتابعة لأعمال البناء كل داخل نطاق اختصاصه، ورصد أى مخالفات بقطع الأراضى، والتعامل معها على الفور.
كما يهيب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى بالمدينة، الالتزام بتراخيص البناء الصادرة وعدم تنفيذ أى أعمال مخالفة، مؤكداً أنه لن يتم التهاون فى الحفاظ على النسق المعمارى والحضارى لمدينة الشروق، وستتم الإزالة الفورية لأى مخالفة جديدة.


وفى سياق متصل، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى الإنتهاء من تنفيذ طبقة أسفلت نهائية بجزء من المحور الشرقى بأحد الاتجاهين بطول واجهة إسكان الشباب (63م شمالى) وحتى مدخل الإسماعيلية (2)، وبعرض 3 حارات مرورية، مشيراً إلى أنه تم التوجيه بسرعة تركيب اللافتات الإرشادية وتخطيط الحارات المرورية للتيسير على رواد الطريق كونه أحد أهم المحاور بالمدينة.

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