إسلام حافظ لـ"الفجر الفني": "الاختيار" سمح لي بتجسيد شخصيتي الحقيقية

Advertisements

أعرب السينارست والفنان إسلام حافظ عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "الاختيار"، لأنه تمكن من خلاله بتقديم الشخصية التي كان يتمنى تجسيدها.





وتحدث إسلام حافظ في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أكد خلاله أنه يُجسد دور رجل من أصول صعيدية يُدعى "معتصم"، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى منذ فترة تقديم شخصية صعيدية، لأن أصوله تعود إلى الصعيد.



وأشار إسلام حافظ إلى أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل هو أنه من تأليف باهر دويدار الذي يعتبره من أفضل كتاب السيناريو الموجودين في مصر حاليًا، و لوجود المخرج المتميز بيتر ميمي، والفنان أمير كرارة، حيث أنه سبق وتعاون معهم في الجزء الأول من مسلسل"كلبش".



وأوضح إسلام حافظ إلى أنه لم ينتهوا من التصوير حاليًا، لكنهم ملتزمين باتباع كافة الإجراءات والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، لافتًا إلى أن كواليس العمل رائعة، وأن جميع الأبطال متعاونون معًا، إلى جانب تعاون القوات المسلحة معهم لكي يتم تخليد قصة حياة الشهيد أحمد المنسي بشكل يليق به.





يُشار أن مسلسل "الاختيار" من تأليف باهر دويدار،إخراج بيتر ميمي،بطولة أمير كرارة،إسلام جمال،دينا فؤاد،سارة عادل،إياد نصار،أحمد فؤاد سليم،كريم محمود عبد العزيز،محمد إمام.