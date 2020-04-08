محمد عواد يتخذ قراره الأخير مع الزمالك

حسم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق خلال الموسم المقبل.





واشارت مصادر مقربة من اللاعب إلى أن عواد لا يريد الرحيل عن نادي الزمالك خلال الموسم المقبل، ويتمسك بالبقاء داخل صفوف الفريق.





ويسعي عواد لإثبات جدارته بالبقاء داخل صفوف الفريق والعودة مجدداً لحماية عرين نادي الزمالك.





وابتعد عواد عن حراسة الزمالك هذا الموسم، بعد أن شهد مستواه تذبذباً كبيراً في مطلع الموسم الجاري.





وأصبحت فرص عواد ضئيلة في اللعب مع الزمالك مستقبلاً، فس ظل تألق الحارس محمد أبو جبل، ووجود الحارس محمود عبد الرحيم جنش.



