طلب إحاطة للحكومة بشأن تجمعات المواطنين فى شم النسيم

تقدم جون طلعت، عضو مجلس النواب، اليوم، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استعدادات الحكومة ليوم شم النسيم، في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وارتباط المجتمع المصري ببعض العادات التى تؤدي لتجمعات كثيرة من شأنها أن تكون بيئة خصبة لانتقال العدوى، ومن ثم الحاجة لحظر انتقال كامل لهذا اليوم.





وأكد طلعت في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى للقيام بدورها على كافة المستويات في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وسط هدف رئيسي يضع سلامة وصحة المواطنين بالأولويات دون الالتفات لأي تحديات أخرى، ومن ثم يتم النظر لهذه الجهود كنموذج في التعامل مع مثل هذه الأزمات.





وأضاف عضو مجلس النواب أن التعاون من المواطنين بكل تأكيد يتزايد مع الوقت، ولكن تحدياته كثيرة وكثيرة وتحتاج لفاعلية في تطبيق الضوابط الخاصة بالمواجهة، خاصة في الأيام التى ترتبط بأذهان المصريين بتجمعات سنوية، وعلى رأسها يوم شم النسيم، الذي يوافق العشرين من الشهر الجاري، وبالتالي ستكون هناك العديد من المساعي لعمل تجمعات كثيرة بمختلف الأماكن في إطار خروجات المواطنين التى تستوجب التنسيق والدراسة من الآن للتوعية بشأنها وعدم المشاركة أو الخروج فيها حرصا على صحة وسلامة جموع المواطنين.





ولفت طلعت إلى أنه قد يكون حظر التنقل والتحرك الكامل في هذا اليوم هو الحل الأنسب لعدم خروج المواطنين وعمل تجمعات مرتبطة بأذهان الكثير بأنها في إطار التنزه والفسحة، والعادات الخاصة بأكلات الفسيخ والرنجة، وبالتالي لا بد من تنسيق ودراسة لهذه اليوم من قبل الجهات المعنية والتوعية بتحديات منذ اليوم وحتى الوصول يوم شم النسيم ووضع أطروحات حظر التنقل الكامل في هذا الصدد.





أحدث تطورات كورونا





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.