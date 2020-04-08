اليابان تدخل يومها الأول من حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا

دخلت اليابان، اليوم الأربعاء، في اليوم الأول من حالة الطوارئ التي تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا، حيث يكتظ ركاب متجهون للعمل في القطارات في العاصمة اليابانية مع بعض التعبير عن التشويش حول أفضل السبل لتقييد تحركاتهم.





وقالت ريسا تاناكا، وهي عاملة مكتبية ترتدي قناعًا بالقرب من محطة شينجوكو: "لا مفر من أن يخرج الناس للعمل. التي قالت، إنها عادة ما تحاول العمل في المنزل، لكنها خرجت لتسليم بعض الوثائق"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".





وأضافت: "أنا لا أعرف ما إذا كان إعلان الطوارئ كافيًا، ولكن ... الشيء المهم الذي يجب علينا القيام به هو الابتعاد عن الآخرين، وغسل أيدينا وعدم انتشار الفيروس عن طريق السعال".





تتناقض المشاهد عبر وسط طوكيو مع الشوارع المهجورة وحالات الإغلاق الصارمة في أماكن أخرى من العالم لأن السلطات ليس لديها عقوبات، في معظم الحالات، تفرض فيها الدعوات على الناس بالبقاء في منازلهم وإغلاق الأعمال.





نجحت اليابان، بعدد 4472 إصابة و80 حالة وفاة، من انتشار متفجر للفيروس، لكن زيادة مطردة في بعض المناطق دفعت رئيس الوزراء شينزو آبي إلى إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وخمس مقاطعات أخرى تضررت بشدة.





تمنح حالة الطوارئ التي تستمر لمدة شهر حكام المنطقة المزيد من القوة للضغط على الشركات لإغلاقها، لكنه سيزيد من الآلام التي ألحقها الفيروس بثالث أكبر اقتصاد في العالم بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وحظر السفر.





في المراكز الرئيسية مثل شينجوكو وشيبويا وطوكيو في العاصمة، العديد من الركاب غير مجهزين للعمل من المنزل عالقين في العمل كالمعتاد، على الرغم من أن القطارات والشوارع كانت أقل ازدحاما مما كانت عليه قبل أسبوع.





وقال أحد الركاب، شيهيرو كاكيغاوا، موظف في مؤسسة مالية بالقرب من محطة طوكيو: "لقد قللنا عدد العاملين في المكتب إلى النصف، لكننا ما زلنا نتناوب للذهاب إلى العمل"، مضيفًا، أنها حررتها من الذهاب إلى العمل كل يوم.





مع توقع أن يعلن حاكم طوكيو يوريكو كويكي يوم الجمعة فقط فئات الأعمال التي يجب إغلاقها، تُرك العديد من المتاجر والشركات لاتخاذ قراراتها بنفسها في الوقت الحالي.





وقد قالت المتاجر الكبرى وصالونات الكاريوكي وغيرها من الأعمال غير الضرورية، بما في ذلك بعض الشركات، مثل سلسلة مقهى ستاربكس، إنها ستغلق في الوقت الحالي.





جداول قطار شركة سكك حديد شرق اليابان، التي تخدم العاصمة والمناطق المحيطة بها، لم تتغير، مع تشغيل العمليات كالمعتاد.



