برلماني: رسائل السيسي أكدت قدرة الدولة على إدارة الأزمة

ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، مؤكدا أنها تحمل الطمأنينة وقدرة الدولة على إدارة الأزمة وحماية الشعب.





واضاف "بدوي" في بيان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي أكد أهمية عدم الإنسياق وراء الشائعات التي تروجها الجماعات الإرهابية بهدف الإساءة للدولة المصرية وتشكيك المواطنين في قدراتها على مواجهه الأزمة، موضحا أننا إذا أردنا مصر خالية من الأشرار علينا الابتعاد عن الشائعات هو ما ذكره الرئيس نصا ضمن رسائله المهمة للشعب المصري حينما أشار إلى أن الدولة المصرية تتعرض للشائعات من قبل أهل الشر على مدى السنوات الماضية بهدف التشكيك في كل القرارات والإجراءات التي تتخذها لإثارة المواطنين وهو أمر يتطلب المزيد من الوعي خلال مواجهه تداعيات أزمة كورونا.





أشار النائب إلى أن قوي الظلام حاولت استغلال أزمة كورونا كمدخل لتنفيذ مخططاتها القذرة لترويج الشائعات والأكاذيب للتأثير على معنويات المواطنين خلال إدارة الأزمة وهو ما يتطلب منا جميعا التصدي وبقوة لمحاولات التشكيك في قدرة المصريين على عبور الأزمة مطالبا الجميع بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية لضمان السلامة.









وأكدت وزارة الصحة والسكان أمس الثلاثاء، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.









وأوضحت وزارة الصحة، فى بيان، خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.





وأضاف البيان أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.





وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والتي تبلغ من العمر أقل من ٥٠ عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (٥ أيام) وتقييم حالتها الصحية.





وأشارت إلى أنه سيتم استكمال فترة المتابعة لتلك الحالات بداية من غد، الأربعاء، في تلك الأماكن المعدة طبيًا، وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان، وذلك لحين سلبية تحاليلهم وخروجهم نهائيًا بعد تمام شفائهم.





وأضافت الوزيرة أن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيًا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، كما أنها مزودة بعيادات للمتابعة ومعامل ووحدات للأشعة وصيدلية خاصة، بالإضافة إلى توافر الأطقم الطبية اللازمة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وتضافر الجهات المعنية كافة وعلى رأسها كل من القوات المسلحة، وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، لمواجهة فيروس كورونا.











