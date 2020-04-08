نجم المنتخب العراقي يدخل حسابات الأهلي لتعويض الجوكر

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دخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات جادة مع نجم المنتخب العراقي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ووضع النادي الأهلي، اللاعب علاء مهاوي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي، ضمن حساباته الفنية تحسبًا للتعاقد معه بصفة رسمية.



ومن المقرر أن تعرض لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، اللاعب صاحب الـ23 عامًا على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لحسم موقفه من جلبه إلى ملعب التتش.



ويرغب النادي الأهلي، في تدعيم الجبهة اليمنى بصفقة قوية خاصةً في ظل رحيل أحمد فتحي نجم الفريق، بنهاية الموسم الجاري لانتهاء تعاقده مع النادي.