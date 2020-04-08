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بالبشكير..رانيا يوسف تقدم لمتابعيها نصائح للعناية بالشعر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
قدمت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة كبيرة من النصائح لمتابعيها للعناية بالشعر، من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلاله "بالبشكير".

وعلقت رانيا، على مقطع الفيديو قائلة:"علشان قعده البيت هتطول، ازاي تهتموا بشعركم واحنا قاعدين في البيت انتوا كمان قولولي ازاي بتهتموا بشعركم في البيت والوصفات اللي بتستخدموها؟".

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى الشاشات الفضائية، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان تامر فرج وأحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد وعارفة عبد الرسول.

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