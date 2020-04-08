Advertisements

الوفد: الإصلاحات الاقتصادية سبب قوتنا في مواجهة أزمة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:31 ص
المهندس حمدي قوطة
المهندس حمدي قوطة
عبداللطيف هيبة
أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد في غاية الأهمية.

وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن مصر لم تكن ستتخذ هذه الإجراءات الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات لولا تبنيها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية والذي أدى إلى قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الراهنة.

وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة، إلى أن الدولة اتخذت قرارات وإجراءات مختلفة على الصعيد الاقتصادي تتعلق بدعم الصناعة والتجارة والسياحة والعمالة اليومية وغيرها من قطاعات الأعمال المختلفة، وتكلفة هذه القرارات تقدر بمليارات الجنيهات.

وشدد المهندس حمدي قوطة، على أن الشعب المصري كان له الفضل في قرارات الحكومة الحالية وذلك من خلال تحمله إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية وهو ما انعكس في قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة الالتزام من قبل المواطنين وتحمل المسئولة كما كان الشعب المصري دائمًأ وقت الأزمات مساندا للدولة لمواجهة الشدائد.

تسجيل 128 إصابة بـ"كورونا"

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

1450 إصابة بـ"كورونا"

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة.
 
ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الوفد الإصلاح الاقتصادي ازمه كورونا ألفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 10 ساعات

نجم المنتخب العراقي يدخل حسابات الأهلي لتعويض الجوكر

منذ نصف ساعة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 12 ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 15 ساعة

وليد أزارو يلمح لعودته إلى الأهلي

منذ 42 دقيقة

خبر سار.. الفيفا ينصف الأهلي في أزمة رمضان صبحى

منذ ساعة و 15 دقيقة

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لحسم تجديد حظر التجول

منذ أقل من ساعة

بطلب من فايلر.. أجنبي يخلف رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 17 ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

قيادي وفدي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لمواجهة كورونا

الوفد يطالب البنوك بتنفيذ قرارات "المركزي" للتيسير على المواطنين

برلماني: الإصلاح الاقتصادي يمكّن الدولة من الصمود في وجه كورونا

عاجل.. إيطاليا تسجل أكثر من 97 ألف إصابة بفيروس كورونا

الأمم المتحدة: حزمة مصر الاقتصادية في مواجهة كورونا جيدة ومتماشية مع العالم

وزير المالية: تحولنا من دولة على شفا الإفلاس لدولة قادرة على تحمل أزمة "كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

08:24 ص

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لحسم تجديد حظر التجول

11:03 ص

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

05:50 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر