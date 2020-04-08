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الوفد: الإصلاحات الاقتصادية سبب قوتنا في مواجهة أزمة كورونا
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:31 ص
عبداللطيف هيبة
أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد في غاية الأهمية.
وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن مصر لم تكن ستتخذ هذه الإجراءات الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات لولا تبنيها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية والذي أدى إلى قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الراهنة.
وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة، إلى أن الدولة اتخذت قرارات وإجراءات مختلفة على الصعيد الاقتصادي تتعلق بدعم الصناعة والتجارة والسياحة والعمالة اليومية وغيرها من قطاعات الأعمال المختلفة، وتكلفة هذه القرارات تقدر بمليارات الجنيهات.
وشدد المهندس حمدي قوطة، على أن الشعب المصري كان له الفضل في قرارات الحكومة الحالية وذلك من خلال تحمله إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية وهو ما انعكس في قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة الالتزام من قبل المواطنين وتحمل المسئولة كما كان الشعب المصري دائمًأ وقت الأزمات مساندا للدولة لمواجهة الشدائد.
تسجيل 128 إصابة بـ"كورونا"
كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.
وأشار إلى تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
1450 إصابة بـ"كورونا"
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة.
ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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