رئيس الاتحاد العربي للتعليم: أزمة كورونا أفادت الدراسة في مصر

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بث روح الطمأنينة للشعب بأكمله بأسلوب حديثه وثباته الانفعالي وثقته في النفس وفي إمكانيات الدولة، وأرسل رسائل للشعب بأكمله، مشددًا على أن الرئيس السيسي حجز مكان لمصر بين الدول المتقدمة التي لها استراتيجية وقيادة وحكومة تستطيع أن تحميها وتحافظ عليها.





وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن أزمة كورونا أفادت العملية التعليمية إفادة كبيرة، وأثبت أن الدولة المصرية والقيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم لها رؤية سابقة حينما بدأت في تطبيق التعليم الإلكتروني واستخدام التابليت في التعليم، حيث أصبح لدينا بنية تحتية وبنك معرفة وتدريب المعلمين على العمل الإلكتروني، حتى وإن كان هذا العمل لم يكتمل بنسبة كبيرة.





وتابع رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، أنه راهن على نجاح فكرة تطبيق التابليت منذ إطلاقها، وهذه التجربة حققت نجاح بنسبة 85%، مشددًا على أن التعليم الإلكتروني هو المستقبل، وسوف نستخدمه في التعليم عاجلًا أم آجلًا، منوهًا بأن وزارة التربية والتعليم تمكنت من تلاشي أغلب أخطاء العام الماضي في الامتحانات، والامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي حقق نجاح بنسبة تصل لـ 95%، وكانت تجربة جيدة لاختبار التعليم الالكتروني وقدرة الطالب المصري على استيعاب التكنولوجية ومدى تفاعل المعلمين مع التكنولوجية وقبولهم لها.





وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على رسالة صوتية متداولة جاء نصها: "ياريت يا جماعة محدش يحل بكره حاجة ويكتب أن السيستم وقع كذا مرة (في إشارة إلى امتحانات أولى ثانوي التجريبية)، وإن شاء الله يلغولنا امتحان أخر السنة، وسيبكم من اللي بيعمله ده وأنتم الحمد لله بلعتم الطعم ونجحتم التجربة (في إشارة إلى الامتحانات الإلكترونية)، ولو مكنش الطلبة دخلت كانوا نجحوا اتوماتيك، عمال أنصح ومحدش بيسمع والناس بتغلط فشدوا حيلكم كل واحد هيمتحن لوحده في البيت"، وقال شوقى: هذه هي الحرب ضد أن نتقدم وهى مستمرة منذ عامين كاملين ولكن تستطيعوا أن تتبينوا الآن من يريد إيذاء أبنائكم وكيف يفعل هذا.





وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الشخصية: أنا أثق تماما في كفاءة الغالبية الساحقة من المعلمين الأجلاء وأولياء الامور والطلاب، دعونا نحارب معا من يريد أموالكم على حساب تعليم أبنائكم.





وانطلق الأحد الماضي 5 إبريل امتحان أولى ثانوي التجريبي، حيث حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبي وفقًا لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ في الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى: القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.





ونجحت المنصة الإلكترونية في استيعاب 578 ألف طالب وطالبة من داخل المنازل مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات، وتم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.



