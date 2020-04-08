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فيدرر يتحدي نادال وديوكوفيتش وكريستيانو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
نقل السويسري روجيه فيدرر لاعب التنس المشهور تحدي خاص لرافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش وكريستيانو رونالدو وآخرين.

وتلقى فيدرر الأسبوع الماضي نبأ مؤلماً هو إلغاء بطولة ويمبلدون، لكنه قرر استغلال توقف التنس كي يمارس اللعبة على نطاق ضيق ويتدرب بالمضرب.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتشارك فيها فيدرير مقاطع فيديو مع متابعيه، إذ دأب على تحدي الآخرين في ضرب الكرة إلى الجدران كما لو كانت لاعبين حقيقيين.

ودعا السويسري كلاً من نادال وديوكوفيتش وكريستيانو رونالدو ولاعبي كرة السلة ستيفن كاري ولوكا دونسيتش، ولاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، ولاعبين يمارسون رياضات مختلفة.

ووسع فيدرير نطاق التحدي ليشمل نجوم الفن مثل كريس هيمسورث وجاستن تيمبرليك وكولدبلاي وذا روك وكذلك دوقي كامبريدج.

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