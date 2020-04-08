Advertisements

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 5 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس 5 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 10 جنيهًا للكيلو، وسعر الخيار 5 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 5 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 11 جنيهًا للكيلو، وسعر الجزر 3 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسا 7 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 8 جنيهات للكيلو، وسعر الجوافة 9 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهًا للكيلو، وسعر الفراولة 15 جنيهًا للكيلو.

وتتباين اسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن القطاع الزراعي في مصر لم يتأثر كثيرًا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم التأثر العالمي فيه.

وأرجع "أبو صدام"، في تصريحات صحفية، ذلك إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من معظم الحاصلات الزراعية، وبخاصةٍ الخضر والفاكهة، والتي بلغ ما تم تصديره أكثر من 5 ملايين و500 طن في العام 2019.

وأضاف: "كان هناك تخوف لدى المزارعين من أن يحدث تأثير سلبي من منع التصدير وتعليق النقل الجوي، أو غلق للأسواق، ولكن اقتراب شهر رمضان، وفرض حظر تجوال جزئي زادا من المبيعات، كما أن إقبال المصريين على تخزين بعض الحاصلات الزراعية مثل الليمون، جعل السوق المصري أكثر استيعابًا للفائض في الأسواق".

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة لديها 400 منفذ لبيع السلع تغطي كافة محافظات الجمهورية، موضحا أن الوزير وجه بأن يكون هناك احتياطي استراتيجي من السلع لدي كافة المنافذ يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأشار "القرش"، أن الوزارة حريصة علي ضخ مزيد من المنتجات، والتوسع في حجم الإنتاج الذي تقدمه، منوها بأنه يستهدفون أن يكون المعروض أكثر من الطلب حتي لا تتأثر الأسعار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه قد نلاحظ حدوث انخفاض في الأسعار رغم الطلب الذي حدث علي السلع الفترة الماضية، مؤكدا أن المواطنين عليهم أن يطمئنوا علي توفر السلع، ولا داعي للتخزين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الملوخية بوابةا لفجر الفيروس كورونا اسواق ألفجر أسعار الخضراوات أخبار مصر

أخبار تهمك

نجم المنتخب العراقي يدخل حسابات الأهلي لتعويض الجوكر

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لحسم تجديد حظر التجول

منذ أقل من ساعة

بطلب من فايلر.. أجنبي يخلف رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 17 ساعة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. الفيفا ينصف الأهلي في أزمة رمضان صبحى

منذ ساعة و 16 دقيقة

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 10 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ ساعة و 22 دقيقة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 12 ساعة

وليد أزارو يلمح لعودته إلى الأهلي

منذ 43 دقيقة

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 31-3-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

08:24 ص

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لحسم تجديد حظر التجول

11:03 ص

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

05:50 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر