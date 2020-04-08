برشلونة سيدفع 8 مليون استرليني لضم هذا اللاعب

أفادت بعض التقارير اليوم الاربعاء ان برشلونة يسعى للحصول على خدمات إيمرسون خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقّع برشلونة مع إيمرسون من أتليتيكو مينيرو الصيف الماضي ، لكنه انضم فورًا إلى ريال بيتيس .





يُزعم أن برشلونة لديه خيار ضم إيمرسون رسميًا إلى كامب نو مقابل 5.2 مليون جنيه إسترليني في عام 2021 ، ولكن وفقًا لـ AS ، يفكر البلوجرانا في دفع 8 ملايين جنيه إسترليني لتأمين البرازيلي هذا الصيف.





يدعي التقرير أن أداء إيمرسون هذا الموسم لفت انتباه كيكي سيتين مدرب الفريق الكتالوني.





ساهم البرازيلي إيمرسون بثلاثة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة في 23 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم.



