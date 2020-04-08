Advertisements

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:41 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
الفجر
قالت مصادر في تصريحات خاصة إلى "الفجر": إن اجتماع مجلس الوزراء، انطلق في تمام العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر "الفيديوكونفرانس"، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، من خلال تلك التقنية.

وأكدت المصادر، أن الحكومة ستتجه بشكل نهائي لتمديد فترة حظر التجول التي تنتهي اليوم الأربعاء، إلى أسبوعين جديدين، وتحديدًا حتى 22 من أبريل الجاري، دون أي تغيير في عدد الساعات، كما تردد سابقًا.

وأوضحت المصادر، أن حظر التجول سيبقى كما هو، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19). 

تسجيل 128 إصابة بـ"كورونا"

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

1450 إصابة بـ"كورونا"

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

استعدادات وزارة الصحة

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدبولي مجلس الوزراء كورونا حظر التجول اجتماع مجلس الوزراء ألفجر

أخبار تهمك

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ ساعة و 21 دقيقة

بطلب من فايلر.. أجنبي يخلف رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 12 ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 15 ساعة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 15 ساعة

نجم المنتخب العراقي يدخل حسابات الأهلي لتعويض الجوكر

منذ نصف ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار.. الفيفا ينصف الأهلي في أزمة رمضان صبحى

منذ ساعة و 15 دقيقة

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وليد أزارو يلمح لعودته إلى الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لحسم تجديد حظر التجول

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عقوبات مخالفي حظر التجول

رئيس الوزراء: أزمة كورونا فرصة للانتقال تدريجيا للتحول الرقمي

بعد حظر التجول.. رئيس الوزراء: يمكن إتخاذ قرارات أكثر شدة

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

08:24 ص

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لحسم تجديد حظر التجول

11:03 ص

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

05:50 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر