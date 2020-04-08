بعد 48 ساعة من طرحها.. "فوضت أمري" لـ محمد محيي تقترب من مليون مشاهدة





واستطاعت أغنية "فوضت أمرى" أن تحصد عدد كبير من المشاهدات، اقترب من مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط، كما انضمت إلى قائمة التريند الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، فى مصر وبعض الدول العربية.





أغنية "فوضت أمرى" من كلمات أشرف امين، ألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".



طرح الفنان محمد محي، أغنيته الثانية الجديدة "فوضت أمرى" على اليوتيوب وجميع المتاجر الالكترونية، من ألبومه المنتظر، الذي يحمل عنوان "بتاع زمان".